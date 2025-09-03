ABD'de perakende satışlar yükseldi
Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'de perakende satışlar yüzde 6,5 arttı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar ağustos ayının dördüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,5 arttı. Geçtiğimi hafta da artış yüzde 6,5 olmuştu.
Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar ağustos ayının ilk 4 haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artış gösterdi.
Küresel Ekonomi