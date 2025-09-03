  1. Ekonomim
Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'de perakende satışlar yüzde 6,5 arttı.

ABD'de perakende satışlar yükseldi
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar ağustos ayının dördüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,5 arttı. Geçtiğimi hafta da artış yüzde 6,5 olmuştu.

Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar ağustos ayının ilk 4 haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

