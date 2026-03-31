ABD'de perakende satışlar yüzde 6,9 arttı

Mart’ın başından itibaren geçen dönem için de perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 olarak gerçekleşti. Böylece satış artışı, revize edilmiş %7,4’lük hedefin altında kaldı.

Amazon, 25 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında 2026 Büyük Bahar İndirimi’ni başlattı. Kampanya kapsamında mevsimlik ürünler, bahar giyim, elektronik, temizlik ve bahçe ürünlerinde indirimler sunuldu.

Diğer perakendeciler de stoklarını temizlemek ve alışverişçileri çekmek amacıyla tüm kategorilerde benzer promosyonlar başlattı. Perakendeciler genellikle Paskalya’nın daha geç tarihlerde olmasını tercih ediyor; çünkü sıcak hava, bahar sezonuna geçişi kolaylaştırıyor. Ancak bu yıl Paskalya, geçen yıla göre iki hafta daha erken kutlanıyor.

Mart ayı beş hafta sürecek ve 4 Nisan'da sona erecek.