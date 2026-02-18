ABD'de perakende satışlar yüzde 7,2 arttı

Şubatın başından itibaren geçen dönem için de perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 olarak gerçekleşti. Böylece satış artışı, revize edilmiş %6,9’luk hedefin altında kaldı.

Perakende takvimine göre şubat ayı dört haftalık olup 28 Şubat’ta sona erecek.

Havaların ısınması, kar fırtınaları nedeniyle haftalarca evde kalan tüketicileri mağazalara geri çekti. Sevgililer Günü ve Başkanlar Günü kampanyaları haftalık satışları destekledi. Tüketiciler Sevgililer Günü için şekerleme, çiçek, kozmetik, mücevher ve seçili kadın giyim ürünleri satın aldı. Haftanın ilerleyen günlerinde Başkanlar Günü indirimlerinden de yararlanıldı.

Sevgililer Günü, genel ürün perakendecileri için müşteri sayısını artırarak mağaza trafiğini yükseltti. Bu etki, kadın giyim ürünleri, kış sezonu indirimleri, temel tüketim malları ve gıda gibi farklı kategorilere de yansıdı.