ABD'de perakende satışlarda beklenen büyüme gerçekleşmedi

United States Census Bureau tarafından açıklanan öncü verilere göre, mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış ancak fiyat değişimlerinden arındırılmamış perakende ve yiyecek hizmetleri satışları Aralık 2025’te 735,0 milyar dolar oldu. Satışlar bir önceki aya göre %0,0 (±%0,4) ile yatay seyrederken, yıllık bazda %2,4 (±%0,5) arttı. Piyasada aylık artışın %0,4 olması bekleniyordu.

Otomotiv hariç perakende satışlar Aralık’ta aylık %0,0 olarak gerçekleşti. Bu kalemde beklenti %0,4 artış yönündeydi.

Otomotiv ve akaryakıt hariç perakende satışlar da aylık bazda %0,0 oldu. Bu veri için beklenti %0,3 artış seviyesindeydi.

Perakende ticaret satışları Aralık’ta Kasım 2025’e göre %0,0 (±%0,5) ile yatay kalırken, yıllık bazda %2,1 (±%0,5) artış gösterdi.

Alt kalemlerde mağaza dışı perakendeciler (e-ticaret vb.) satışlarını geçen yılın aynı ayına göre %5,3 (±%1,4) artırdı. Yiyecek hizmetleri ve içecek sunan işletmelerde yıllık artış %4,7 (±%1,8) oldu.

2025 yılının tamamında toplam satışlar 2024’e kıyasla %3,7 (±%0,4) yükselirken, Ekim–Aralık 2025 döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %3,0 (±%0,4) artış kaydetti. Ekim’den Kasım’a aylık değişim %0,6 (±%0,3) artış olarak revize edilmeden bırakıldı.