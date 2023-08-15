ABD'de perakende satışlarda güçlü büyüme

ABD ekonomisi, Fed'in faiz artırımlarına rağmen yavaşlama işareti vermiyor. Ekonomistlerin büyümede yumuşak iniş beklentileri terk etmeye başladıkları bir dönemde gelen perakende satışlar verisi, satışların Temmuz ayında beklentilerin üzerinde artığını gösterdi.

Temmuz ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Haziran ayı perakende satış verisi yüzde 0,3 olarak revize edildi,

Yüzde 0,4 artması beklenen otomotiv hariç perakende satışlar da Temmuz'da yüzde 1.0 yükseldi. Otomotiv hariç Haziran ayı perakende satış büyüme oranı yüzde 0,2'de kaldı.

Temmuz ayı rakamları online perakendecilerin harcamalarındaki %1,9'luk artışla desteklenirken, spor malzemeleri ve ilgili mağazalarda satışlar %1,5 ve yiyecek hizmeti ve içki yerleri satışları %1,4 artış gösterdi.

Öte yandan mobilya satışları %1,8, elektronik ve beyaz eşya satışları ise %1,3 oranında düşüş kaydetti. Pompa fiyatlarındaki artışa rağmen akaryakıt satışları aylık bazda sadece %0,4 arttı