ABD'de perakende satışlarda sürpriz yükseliş

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 697 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 1,8 artması yönündeydi. Mart 2021'den bu yana en yüksek artışı kaydeden perakende satışlar, geçen yıl aralıkta yüzde 1,1 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 6,4 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yiyecek-içecek hizmetinin sunulduğu yerler, motorlu taşıtlar ve parçaları, mobilya, elektronik ve genel mal mağazalarındaki satışlardaki yükseliş öne çıktı.

Analistler, perakende satışlarda ocak ayında kaydedilen güçlü toparlanmanın, yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen ekonominin direncini koruduğuna işaret ettiğini belirtti.