ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Enerji hizmetleri şirketi Baker Huges'a göre, ABD'nin aktif petrol sondaj kulelerinin sayısı geçen haftaya göre iki adet azalarak 590'a geriledi.
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Enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes'a tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'deki aktif, petrol hedefli sondaj kulelerinin sayısı son hafta içinde iki adet azalarak 590'a geriledi.
Baker Hughes, ABD'deki aktif, doğal gaz hedefli sondaj kulelerinin de 2 adet azalarak 158'e indiğini belirtti.