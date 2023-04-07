  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Takip Et

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Enerji hizmetleri şirketi Baker Huges'a göre, ABD'nin aktif petrol sondaj kulelerinin sayısı geçen haftaya göre iki adet azalarak 590'a geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes'a tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'deki aktif, petrol hedefli sondaj kulelerinin sayısı son hafta içinde iki adet azalarak 590'a geriledi.

Baker Hughes, ABD'deki aktif, doğal gaz hedefli sondaj kulelerinin de 2 adet azalarak 158'e indiğini belirtti.