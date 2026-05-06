ABD’de pompa alev aldı: Benzin fiyatları savaş öncesine göre %50 arttı

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen ABD, küresel enerji piyasasındaki türbülansın bedelini doğrudan tüketicinin cebinden ödemeye devam ediyor. Savaş öncesi dönemle bugünkü tablo kıyaslandığında galon başına fiyatların tam yarım kat oranında artması, ABD hane halkı bütçesinde son yılların en büyük yapısal bozulmasına yol açtı. Stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi gibi kısa vadeli müdahalelerin etkisini yitirmesiyle oluşan bu yeni 'yüksek fiyat' dengesi, enflasyonla mücadelede katedilen mesafeyi de ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu tablo, enerji maliyetlerinin artık geçici bir dalgalanma değil, ekonominin geneline yayılan bir maliyet bariyeri olduğunu kanıtlıyor.

Rafineri çıkmazı ve arz güvenliğindeki yapısal kısıtlar

Fiyat artışlarının arkasındaki temel dinamik sadece ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma değil, aynı zamanda ABD’nin iç piyasadaki rafineri kapasitesinin fiziksel sınırlarına dayanmış olması. Mevcut tesislerin yaşlanması, bakım süreçlerinin artan maliyetleri ve katı çevresel düzenlemeler nedeniyle yeni kapasite yatırımlarının durma noktasına gelmesi, arz güvenliğini her geçen gün daha kırılgan hale getiriyor. Lojistik zincirindeki navlun maliyetlerinin artması ve ham petrolün işlenmiş yakıta dönüştürülme sürecindeki darboğazlar, ham petrol fiyatları küresel piyasada gevşese bile pompadaki fiyatların 'yapışkan' kalmasına neden oluyor. Enerji şirketlerinin kar marjlarını koruma eğilimiyle birleşen bu teknik tablo, tüketicinin üzerindeki mali yükü kalıcı bir standarta dönüştürüyor.

Seçim sathında enerji fiyatlarının siyasi maliyeti

ABD siyasi tarihinde benzin fiyatları, seçim sandığının en önemli belirleyicilerinden biri ve iktidarlar için en kritik 'onay testi' olarak kabul ediliyor. Seçmenlerin günlük hayatını ve satın alma gücünü bu denli doğrudan etkileyen %50’lik artış, yönetim üzerinde 'yurt içi üretimi her ne pahasına olursa olsun artır' baskısını en üst seviyeye taşımış durumda. Ancak yeşil enerji dönüşümü hedefleri ile fosil yakıtlara olan zorunlu bağımlılık arasındaki dengeyi kurmaya çalışan Washington, bu süreçte tam bir 'stratejik sıkışma' yaşıyor. OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararlarıyla birleşen bu yerel baskı, ABD’nin enerji bağımsızlığı söyleminin dışsal müdahalelere ve küresel kartellere karşı ne kadar açık olduğunu da bir kez daha kanıtlıyor.

Sosyal dokuda yakıt yorgunluğu ve durgunluk riski

Yüksek enerji maliyetleri, ulaşımdan gıda nakliyesine kadar her alanda yıkıcı bir çarpan etkisi yaratıyor. Gelir seviyesinden bağımsız olarak en az esnek tüketim kalemlerinden biri olan yakıt harcamaları, düşük ve orta gelirli kesimin diğer harcama alanlarından ciddi oranda kısmasına yol açarak ekonominin genelinde bir talep soğumasını tetikliyor. Bu 'yakıt yorgunluğu', sadece bireysel harcamaları değil, sanayi üretim maliyetlerini de yukarı çekerek durgunluk içinde enflasyon tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Piyasada oluşan bu yeni normalin kırılması, sadece savaşın sonlanmasına değil, küresel enerji haritasındaki yeni müttefikliklerin ve yerel üretim kapasitesinin ne yöne evrileceğine bağlı olacak. Enerji fiyatları, artık sadece bir tüketim kalemi değil, ABD ekonomisinin dayanıklılık testindeki en zayıf halkası haline gelmiş durumda.