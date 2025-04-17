ABD'de resesyon sinyalleri güçleniyor

Reuters anketine katılan ekonomistlere göre, ABD'nin agresif gümrük vergisi politikası bu yıl ve gelecek yıl ABD ekonomisinde önemli bir yavaşlamayı tetikleyecek ve önümüzdeki 12 ay içinde medyan resesyon olasılığı yüzde 50'ye yaklaşacak.

Başkan Donald Trump tarafından ticaret ortaklarına uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinde 90 günlük ani bir duraklama, en büyük ticaret ortağı Çin ile ticaret savaşının tırmanması ve iş dünyası hissiyatına zarar vermesi nedeniyle ABD'nin görünümünü iyileştirmek için pek bir şey yapmadı.

Tahmincilerin çoğu, son aylarda ABD'li tüketiciler gibi, enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükseltti. Ayrıca büyüme görünümlerini de düşürdüler. 14-17 Nisan Reuters anketindeki medyan enflasyon tahminleri geçen aydan bu yana yükseldi ve Fed'in şu an ile yılsonu arasında ikiden fazla faiz indirimi yapmasını potansiyel olarak kısıtladı.

Önümüzdeki yıl ABD'de resesyon olasılığı geçen ayki yüzde 25 seviyesinden Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 45'e yükseldi.

ING'nin uluslararası baş ekonomisti James Knightley "Duyarlılık şu anda inanılmaz derecede zayıf ve bu da hane halkının harcamalar konusunda çok gergin olduğuna işaret ediyor, fiyatlar, istihdam ve servet tüketicinin aleyhine hareket ediyor ve bu, ileriye dönük tüketici harcamaları büyümesi için oldukça zehirli bir kombinasyon" dedi.