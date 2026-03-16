ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,7 yükselmişti.

Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,8 artış göstermişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da şubatta değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,2 olacağı öngörülüyordu.