ABD’de sanayi üretimi beklentileri karşılamadı

ABD'de sanayi üretimi Haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde düştü. Haziran ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Beklenti değişim olmayacağı yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,4 geriledi.

Mayıs ayı sanayi üretimi düşüş oranı da yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Haziran ayında kapasite kullanım oranı yüzde 79,5 olan beklentilerin altında yüzde 78,9 olarak gerçekleşirken, Mayıs ayı için oran yüzde 79,6'dan 79,4'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim Haziran ayında üzde 0,3 düştü. Beklenti değişim olmayacağı yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 0,4 azaldı. Mayıs ayında yüzde 0,5 düşüş olmuştu.

Perakende satışlar yüzde 0,2 azaldı

Öte yandan ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar da Temmuz ayının ikinci haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 0,2 azaldı.

Satışlar ilk iki haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Veriler The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek haftalık olarak açıklanıyor.