ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2 yükselmişti.

Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta aylık yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta değişim göstermemişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da ocakta 0,5 puan artışla yüzde 76,2'ye çıktı. Yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,6 olacağı öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 75,7 olarak kaydedilmişti.