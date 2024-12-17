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ABD'de sanayi üretimi geriledi

ABD'de sanayi üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerek beklentilerinin aksine daralma gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de sanayi üretimi geriledi
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ABD'de sanayi üretimi kasım ayında piyasa beklentilerinin aksine daraldı. Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Beklenti de yüzde 0,3 artış yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,9 geriledi.

Ekim ayı sanayi üretimi yüzde -0,3'ten yüzde -0,4'e revize edildi.

Kasım ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,8 ile beklentilerin altında geldi, beklenti yüzde 77,2 seviyesindeydi. Ekim ayı için oran yüzde 77,1'den 77,0'a revize edildi.

Kasım ayında imalat sanayi üretimi, motorlu taşıtlar ve parçaları endeksindeki yüzde 3,5'lik artışın etkisiyle yüzde 0,2 yükseldi. İmalat sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,0 gerileme yaşandı.

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