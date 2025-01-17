ABD'de sanayi üretimi güçlü büyüdü

ABD'de sanayi üretimi aralık ayından beklentilerden çok daha güçlü büyüdü. Kasım ayında yüzde 0,1 azalan ve aralık ayında yüzde 0,2-0,3 büyümesi beklenilen sanayi üretimi yüzde 0,9 arttı.

Aralık ayında kapasite kullanımı oranı da yüzde 77 olan beklentileri aşarak yüzde 77,6 oldu. Kasım ayı kapasite kullanım oranı yüzde 76,8'den yüzde 77'ye revize edildi.

İmalat sektöründe üretim artışı aralık ayında yüzde 0,6 oldu. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi. Kasım ayı için yüzde 0,2 olarak açıklanmış olan artış oranı yüzde 0,4 olarak revize edildi.

Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda sanayi üretimi aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 1,0 arttı.

Piyasa gruplarının çoğunluğu aralık ayında artış kaydetti

Tüketim malları üretimi, dayanıksız tüketim malları üretimindeki artışın dayanıklı tüketim mallarındaki geniş tabanlı düşüşten daha ağır basmasıyla yüzde 0,5 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi, enerji endeksindeki yüzde 1,9'luk artışın desteğiyle yüzde 0,7 arttı.

İş ekipmanları endeksi yüzde 1,4 artarak sivil uçak üretimindeki güçlü artışı yansıttı. İnşaat malzemeleri ve iş malzemeleri aralık ayında yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.

Malzeme endeksi yüzde 1,2 artarken, üretimin yüzde 1,4 düştüğü tüketici parçaları hariç bu endeksteki her kategoride büyüme kaydedildi.