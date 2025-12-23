ABD’de sanayi üretimi kasımda arttı

Fed tarafından yayımlanan öncü verilere göre, sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Ekim ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 gerilemişti.

Ekim ve kasım aylarını kapsayan dönemde sanayi üretimi aylık ortalama yüzde 0,1 artış kaydetti.

Toplam sanayi üretim endeksi, kasımda 2017=100 bazlı endekste 101,8 seviyesine yükseldi. Böylece üretim, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 2,5 artış gösterdi.

Nihai ürünler grubu kasımda yüzde 0,4 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,3 yükseldi. İş ekipmanları üretimi yüzde 0,3 artış kaydederken, inşaatla bağlantılı üretim yüzde 0,6 geriledi. Malzeme üretimi ise yüzde 0,2 arttı.

Ana sektörler bazında imalat sanayi üretimi kasımda değişim göstermedi ve endeks 97,0 seviyesinde kaldı. Madencilik üretimi yüzde 1,7 artarak güçlü bir performans sergilerken, kamu hizmetleri üretimi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Kapasite kullanım oranı kasım ayında toplam sanayi için yüzde 76,0 olarak gerçekleşti. Bu oran ekimde yüzde 75,9 seviyesindeydi. Kasım ayındaki kapasite kullanımı, bir yıl öncesine göre 1,5 puan artış gösterdi ancak uzun dönem ortalamasının altında kaldı.