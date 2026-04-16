ABD’de sanayi üretimi mart ayında tahminlerin altında kaldı
ABD’de sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 0,5 daralarak beklentilerin altında kalırken, imalat üretimi ve kapasite kullanım oranı da zayıf bir görünüm sergiledi.
Ülkede sanayi üretimi mart ayında aylık bazda yüzde 0,5 daralarak yüzde 0,1 artış yönündeki beklentinin altında kaldı. Önceki veri yüzde 0,2’den yüzde 0,7’ye revize edildi. Aynı dönemde yıllık sanayi üretimi ise yüzde 0,7 yükseldi.
İmalat sanayi üretimi de geçen ay yüzde 0,1 düşüş kaydederken, yüzde 0,1 artış beklentisinin gerisinde kaldı. Önceki veri yüzde 0,2’den yüzde 0,4’e revize edildi.
ABD'de mart ayında kapasite kullanım oranı da yüzde 75,7 ile yüzde 76,3 seviyesindeki beklenti ve önceki verinin altında gerçekleşti.