ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı yükseldi

Toplam sanayi üretimi, 2017 ortalamasının yüzde 102,3 seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı döneminin yüzde 2,0 üzerine çıktı.

İmalat sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 0,2 artmasına karşın, dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,7 geriledi. Madencilik üretimi aralıkta yüzde 0,7 düşerken, kamu hizmetleri (utilities) üretimi yüzde 2,6 arttı. Kamu hizmetlerindeki artışta, doğal gaz üretimindeki yüzde 12,0’lik yükseliş etkili oldu.

Kapasite kullanım oranı Aralık ayında yüzde 76,3’e yükseldi. Bu seviye, uzun dönem (1972–2024) ortalamasının 3,2 puan altında kaldı. İmalat sanayinde kapasite kullanımı yüzde 75,6 ile değişmezken, madencilikte oran yüzde 85,7’ye geriledi, kamu hizmetlerinde ise yüzde 72,3’e yükseldi.

Piyasa gruplarının çoğunda üretim artışı görüldü. Tüketim malları üretimi yüzde 0,7 arttı. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,1’lik artış, dayanıklı mallardaki yüzde 0,7’lik düşüşü dengeledi. İş ekipmanları üretimi yüzde 0,8 yükselirken, inşaat malzemeleri yüzde 0,3 geriledi.

Dayanıklı imalat sanayi üretimi yüzde 0,1 artarken, ana metallerde yüzde 2,4, elektrikli ekipmanlarda yüzde 1,7 ve havacılık ekipmanlarında yüzde 1,5 artış kaydedildi. Dayanıksız imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,3 yükseldi. Tüm ana piyasa grupları yılı geçen yılın üzerinde tamamladı.