ABD'de sanayinin çarkları geriliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Geçen ay piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen sanayi üretimi, eylülde de yüzde 0,5 azalmıştı.

Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki azalışta, uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırga etkili oldu.

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda da yüzde 0,3 geriledi.

İmalat sanayisi üretimi de ekimde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,5 azalış kaydetti.

İmalat sanayisi üretimi, eylülde yüzde 0,3 düşmüştü.

Kapasite kullanım oranı 3,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 77,1'e geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen kapasite kullanım oranı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Kapasite kullanım oranı, eylülde yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.