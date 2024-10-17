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ABD'de sanayinin çarkları yavaşladı

ABD'de açıklanan sanayi üretimi verileri piyasaların beklentilerinin üzerinde geriledi.

Haber Merkezi
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ABD'de sanayinin çarkları yavaşladı
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ABD'de sanayi üretimi eylül ayında piyasa beklentilerin üzerinde düştü. Eylül ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü. Beklenti de yüzde 0,2 düşüş yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 geriledi.

Ağustos ayı sanayi üretimi de yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

Eylül ayında kapasite kullanım oranı yüzde 77,5 ile beklentilerin altında geldi, beklenti yüzde 77,8 seviyesindeydi. Ağustos ayı için oran yüzde 77,0'dan 77,8'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim eylül ayında yüzde 0,4 düştü. Beklenti yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 3,3 düştü. Ağustos ayında yüzde 2,8 düşmüştü.

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