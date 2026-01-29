ABD’de seçmenlerin başlıca ekonomik kaygısı sağlık harcamaları oldu

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde sağlık hizmetlerinin maliyeti, kamuoyunun ekonomik endişeleri arasında ilk sıraya yerleşti. Sağlık politikaları araştırma kuruluşu KFF tarafından yayımlanan yeni anket verilerine göre, Amerikalıların üçte ikisi sağlık harcamalarını gıda, enerji, yakıt ve konut giderlerinden daha büyük bir sorun olarak görüyor.

Ankete katılan yetişkinlerin yarıdan fazlası, bu yıl sağlık hizmeti maliyetlerinin arttığını belirtirken, çoğunluk Kongre’nin sigorta primlerinin karşılanmasına yardımcı olan Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (ACA) kapsamındaki vergi kredilerini uzatmamasını “yanlış bir karar” olarak değerlendirdi.

Seçmen davranışlarına ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Her 10 seçmenden dördünden fazlası, Kasım ayında oy verirken sağlık sigortası faturalarını önemli bir faktör olarak dikkate almayı planladığını ifade etti. Anket, ACA kapsamındaki sübvansiyonların 1 Ocak itibarıyla sona ermesinin hemen ardından yapıldı ve bu durum primlerde keskin artışlara yol açtı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Urban Institute’a göre, artırılmış vergi kredilerinin sona ermesi 2026 yılında yaklaşık 7,3 milyon kişinin ACA kapsamındaki sigortasını kaybetmesine neden olacak. Bu grubun 4,8 milyonunun ise tamamen sigortasız kalması bekleniyor.