ABD’de sığır eti fiyatları rekor seviyeye çıktı!

Sığır eti fiyatları ABD’de rekor kırıyor! Kuraklık, azalan sığır sürüleri ve artan maliyetler fiyatları artırdı. Rekor fiyatlara rağmen talep güçlü kaldı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Haziran ayında kıymanın ortalama fiyatı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12 artarak pound başına 6,12 dolara yükseldi ve kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana ilk kez kıyma fiyatı pound başına 6 doların üzerine çıktı.

Biftek fiyatları ise kesime bağlı olarak yaklaşık yüzde 8 ila yüzde 12 artışla ortalama 11,49 dolar/pound oldu.

Et fiyatları neden artıyor?

Sığır eti fiyatlarındaki artışın küçülen sığır sürüleri, kuraklık, pahalı yem ve yükselen faiz oranlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Supply Chain Brain’e göre, toplam ABD sığır envanteri 1951’den bu yana en düşük seviyesinde ve 2019’dan 2025’e kadar yaklaşık yüzde 8 azalarak 86,7 milyon başa yaklaştı.

Et fiyatları maliyetler, salgın ve tarife kıskacında

Süregelen kuraklıklar otlakları azalttı, yem fiyatlarını ve üretim maliyetlerini yükseltti. ABD, mayıs ayında bir parazit salgını nedeniyle Meksika’dan sığır ithalatını geçici olarak askıya aldı. 1 Ağustos’ta başlayacak olan Brezilya sığır eti ithalatına uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisinin, arzı daha da kısıtlayacağı ve fiyatları yüksek tutacağı belirtiliyor. Yüksek faiz oranları ve süregelen ekonomik zorluklar, tedarik zinciri boyunca maliyetleri artırdı.

Sığır eti sektörü zorlu bir dönemden geçiyor

En büyük sığır eti işleyicilerinden biri olan Tyson Foods’un CEO’su Donnie King, şirketin en son bilanço görüşmesinde “Sığır eti sektörünün şimdiye kadar görülen en zorlu piyasa koşullarını yaşadığını” söyledi.

Rekor fiyatlara rağmen tüketici talebi güçlü

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu’na göre, Amerikalılar rekor seviyedeki fiyatlara rağmen sığır eti satın almaya devam ediyor ve tüketici talebi güçlü kalıyor.

Ancak Amerikalı tüketiciler sığır etinden uzaklaşırsa domuz eti ve tavuk satışlarının artabileceği yorumları yapılıyor.

Alternatif protein şirketleri, tüketiciler başka ikameler ararsa sığır etinin yüksek maliyetinden dolaylı olarak faydalanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bunun uzun bir süre devam edecek sıkı arz ve yüksek sığır eti fiyatları döneminin başlangıcı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

“Et fiyatlarının artışı buz dağının sadece görünen yüzü”

Kansas City Cattle Company CEO’su Patrick Montgomery, Axios’a yaptığı açıklamada, son fiyat artışlarının “buzdağının sadece görünen kısmı” olduğunu söyledi.

Montgomery, “Sığır eti fiyatları önümüzdeki iki ila dört yıl boyunca dalgalı olmaya devam edecek” diye ekledi.