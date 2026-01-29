ABD'de sigortalı işsiz sayısı 4 ayın en düşük seviyede

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, 24 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 209 bin oldu. Bu rakam, bir önceki haftanın revize edilen seviyesine göre 1 bin kişilik düşüşe işaret etti. Önceki haftanın başvuru sayısı ise 200 binden 210 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama 206.250 oldu ve bir önceki haftanın revize edilen ortalamasından 2.250 artış gösterdi. Önceki haftanın ortalaması 201.500'den 204.000'e revize edildi.

17 Ocak'ta sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranının ön rakamı yüzde 1,2 oldu ve bir önceki haftanın revize edilmemiş oranından değişmedi.

17 Ocak ile biten hafta itibarıyla sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı hafta sigortalı işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 1 milyon 827 bine geriledi. Bu seviye, 21 Eylül 2024’ten bu yana kaydedilen en düşük sigortalı işsizlik düzeyi oldu. Önceki haftanın verisi 1 milyon 849 binden 1 milyon 865 bine yukarı yönlü revize edildi.

Sigortalı işsiz sayısının dört haftalık hareketli ortalaması ise 7 bin 250 azalarak 1 milyon 867 bin 500 seviyesine indi. Bu veri de önceki hafta için 1 milyon 870 bin 750’den 1 milyon 874 bin 750’ye revize edilmişti.