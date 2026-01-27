ABD’de şirketler daha fazla borçlandı

ABD’li şirketler, aralık ayında ekipman alımlarını finanse etmek için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 daha fazla borçlandı. Equipment Leasing and Finance Association (ELFA), yeni kredi, leasing ve kredi limitlerinin mevsimsellikten arındırılmış bazda 10,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların ikinci en yüksek seviyesi oldu.

Washington merkezli birlik, bankalardaki faaliyetlerin ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 gerilediğini bildirdi. ELFA Başkanı ve CEO’su Leigh Lytle, “Veriler, ekipman finansmanı sektörünün tarihi belirsizliklere rağmen yalnızca ayakta kalmadığını, aynı zamanda büyüdüğünü gösteriyor. 2026’da bazı dalgalanmalar beklesek de bu yıl güçlü talep ve istikrarlı finansal koşullar öngörülüyor. Piyasalar ek faiz indirimlerini bekliyor” dedi.

ELFA’nın kâr amacı gütmeyen iştiraki olan Equipment Leasing & Finance Foundation tarafından hazırlanan güven endeksi ocakta 64,6’ya yükselerek son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Aralıkta endeks 58,3 seviyesindeydi. 50’nin üzerindeki değerler, olumlu iş görünümüne işaret ediyor.