ABD'de şirketler ekonomi konusunda kötümser

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinin sonbaharda istikrarlı şekilde büyüdüğüne ve enflasyonun hafif şekilde gerilediğine işaret ederken, ABD'de pek çok işletmenin yılın sonuna doğru ekonomik görünüm konusunda "daha büyük bir belirsizlik" hissettiklerini, daha kötümser hale geldiklerini de ortaya koydu.

13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında tartışılmak üzere Ekim ayı ortasından 23 Kasım'a kadarki dönemde 12 Fed bölgesinden toplanan verilerle derlenen Bej Kitap'ta, "Faiz oranları ve enflasyonu ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam etti ve temas kurulanların çoğu görünüm konusunda daha büyük belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiler. Enflasyonun yatay kalması veya biraz daha yavaşlaması beklenmekte" ifadeleri yer aldı.

Zayılayşan talebe ve tedarik zincirlerindeki darboğazların hafiflemesine yanıt olarak "fiyat artışlarının hızı yavaşladı" değerlendirmesi yapılan raporda, enflasyonun daha aşağı getirilmesinde ilerlmemenin yavaş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.