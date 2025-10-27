ABD’de şirketler maliyetleri artarken fiyatları artırmayacak!

Ulusal İşletme Ekonomistleri Derneği'nin (NABE) yaptığı bir araştırma, birçok ABD şirketinin artan malzeme maliyetlerine ve kar marjları üzerindeki baskıya rağmen fiyatları sabit tutmayı planladığını ortaya koydu.

Üçüncü çeyrekte, ankete katılanların yarısından fazlası daha yüksek malzeme maliyetleri bildirdi. Ancak şirketlerin yüzde 65'i talep ettikleri fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Benzer bir oranda da gelecek üç ayda fiyatların sabit kalması bekleniyor.

Özel sektör ve ticaret birliği temsilcilerinden oluşan 58 kişinin katıldığı anket, politika belirsizliği ve yavaşlayan talep endişeleri nedeniyle temkinli işe alım ve yatırım stratejilerini vurguladı.

İstihdam 2024'ten bu yana ilk kez iyileşme gösterdi. Yüzde 20 personel sayısında artış bildirirken, yüzde 11 azalma kaydetti. Ancak yüzde 70'i önümüzdeki çeyrekte herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Resesyon riski düşük seyrediyor ve ankete katılanların yalnızca yüzde 13'ü önümüzdeki yıl içinde yüzde 50'den fazla bir gerileme olasılığı görüyor.

8-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, ABD şirketlerinin maliyet baskılarına rağmen fiyat istikrarını koruma eğiliminde olduğunu gösteriyor.