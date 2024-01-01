ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 28 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artarak 622 adede çıktı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 157 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 500 adet olarak açıklandı. Doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 120 adet, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 2 adet seviyesinde kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 602 adedi karada, 20 adedi açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 1 adet, açık sularda 1 adet arttı.

Sondaj kulelerinin 565 adedi yatay (Herizontal), 46 adedi yönlü (Directional), 11 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.

Kanada'da sondaj kule sayısı 60 adet düştü

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 60 adet düşüşle 86 adede kadar indi. Ülkede petrol kule sayısı 54 adet düşüşle 27 adet, doğal gaz kule sayısı 6 adet düşüşle 59 adet olarak belirlendi.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 18 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 58 adet azalarak 708adede indi.