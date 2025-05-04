ABD'de sondaj kule sayısı düşüş gösterdi

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 2 Mayıs ile sona eren haftada 3 adet azalarak 584 seviyesine indi.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 21 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 479, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet artışla 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 4 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 567'si karada 14'ü açık sularda, 3'ü iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 8 adet azalarak 120 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 7 adet düşüşle 74 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet düşüşle 46 olarak açıklandı.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 11 adet azalarak 704 adede geldi.