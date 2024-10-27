ABD'de sondaj kule sayısı sabit kaldı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 585 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 25 Ekim ile sona eren dönemde de aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 40 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 480 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet artarak 101 seviyesine çıktı. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 16'sı açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 2 adet artarken, açık sularda 2 adet azaldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 216 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet düşüşle 150 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 66 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 14 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet azalarak 801 seviyesine geldi.