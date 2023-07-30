ABD'de sondaj kule sayısı üçüncü haftasında da geriledi

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 28 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 664 adede geldi. Böylece son üç haftalık düşüş 16 adede ulaştı.

Sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 103 adet azaldı.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 1 adet düşüşle 529 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 128 adet seviyesine indi. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet azalarak 7 adet olarak gerçekleşti.

Geleceğe dönük üretimi için öncü gösterge olarak kabul edilen sondaj kulelerinin 640 adedi karada, 19 adedi açık sularda, 5 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet azalırken, iç sulardaki kule sayısı 1 adet, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet arttı.

Sondaj kulelerinin 592 adedi yatay (Herizontal), 53 adedi yönlü (Directional), 19 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 322 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet düşüşle 111 adet oldu.

Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 334 adet seviyesine yükseldi.