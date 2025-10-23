ABD’de subprime piyasasında yeni kriz sinyali mi?

  1. Ekonomim
ABD'li subprime mortgage sağlayıcısı PrimaLend Capital Partners iflas başvurusu yaptı.

ABD'li subprime mortgage sağlayıcısı PrimaLend Capital Partners, iflas koruması için başvurdu. 

PrimaLend, varlığa dayalı kredi imkanlarıyla tüketici ve özel kredi verenlere finansman sağlıyor ve aynı zamanda düşük veya sınırlı kredi notuna sahip müşteriler için araçları doğrudan finanse eden "buy-here-pay-here" otomotiv finansman pazarına hizmet veriyor

PrimaLend CEO'su Mark Jensen, "Açık olmak istiyoruz: bayi-borçlularımızın kredileri veya koşulları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu süreç sonucunda hiçbir borç tahsil edilmiyor veya hızlandırılmıyor" dedi.

Jensen, şirketin işletmenin değerini en üst düzeye çıkarmak ve bilançosunu güçlendirmek için bir satış süreci yürüttüğünü belirtti.

 

