ABD'de tahvil faizleri için kritik değerlendirme: Gözler petrol fiyatlarında

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ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, tahvil faizlerindeki yükseliş küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgasının son göstergelerinden biri olarak öne çıktı.

Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda ABD ekonomisi, tahvil piyasası, İran politikası ve finansal düzenlemeler hakkında konuşan Bessent, son dönemde piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile İran konusunda görüşmeler yapıldı

Bessent, ABD'nin İran'ın finansal bağlantıları konusunda Çin ile kamuoyuna kapalı görüşmeler gerçekleştirdiğini ve temasların olumlu geçtiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanı, görüşmelerin içeriği ve bu temaslardan çıkabilecek olası sonuçlar hakkında ise ayrıntı paylaşmadı.

Hazine Bakanlığı yetkililerinin kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Bessent, yapılan temasların verimli geçtiğini söyledi.

BAE'nin İran konusunda geleceğe yönelik açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bessent, ABD'nin İran kaynaklı tehdidi artık “yönetmek” yerine sona erdirdiğini savundu.

Tahvil faizlerinde petrol fiyatları öne çıktı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe ilişkin konuşan Bessent, hareketin temel nedeninin petrol fiyatlarındaki artış olduğunu ifade etti.

Tahvil piyasasında görülen hareketliliğin yalnızca petrol fiyatlarıyla sınırlı olmadığını, küresel gelişmelerin de piyasalardaki değişimde etkili olduğunu belirten Bessent, ABD ekonomisinin güçlenmesi için gerekli koşulların oluşturulduğunu savundu.

İstihdamdaki artışa ve reel ücretlerdeki yükselişe dikkat çeken Bessent, reel ücretlerdeki artışın enflasyonu geride bıraktığını söyledi. ABD ekonomisinde yeni bir “sanayi süper döngüsünün” başladığını belirten Bessent, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Trump üzerinde tahvil faizi baskısı

ABD'de 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş, mortgage kredileri dahil diğer borçlanma araçlarının fiyatlandırılmasında referans olarak kullanılması nedeniyle özellikle önem taşıdığı gibi seçimler öncesinde Trump üzerinde de baskı yaratıyor.

Bessent ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hakkında "ABD tahvil piyasası dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa" yorumunda bulundu.

Şüpheli faaliyet bildirimlerinde yeni eşik gündemde

Bessent, Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamalarında finansal kuruluşların şüpheli faaliyet bildirimlerine ilişkin düzenleme ihtimalini de gündeme getirdi.

ABD Hazine Bakanlığının, finansal kuruluşların şüpheli faaliyet bildirimlerinde kullandığı bildirim eşiğini yükseltmeyi değerlendirdiğini belirten Bessent, olası yeni eşik seviyesine ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı.

Bakan ayrıca söz konusu değişikliğin hayata geçirilmesi halinde ne zaman uygulanacağı konusunda da ayrıntı vermedi.

Bessent'in Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması, savaş karşıtı protestocular tarafından kısa süreliğine kesintiye uğradı.