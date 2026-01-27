ABD'de tarihi kar fırtınası! Fed toplantısı yapılabilecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), Washington DC'de federal ofislerin kapanmasına yol açan soğuk hava ve kar yağışına rağmen bugün başlayacak ve yarı da devam edecek olan politika toplantısının planlandığı gibi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki günlük toplantısı çarşamba günü TSİ 22.00'de sona erecek. Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısı 22.30'da gerçekleşecek.

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını yüzde 3,5-3,75 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.