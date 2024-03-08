ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Şubat ayında tarım dışı istihdam 275 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 198 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ocak ayı için 353 binden 229 bine revize edildi.

İşsizlik yüzde 3,9 seviyesine çıktı

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 olarak kalacağı şeklindeydi.

Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 223 bin, kamu istihdamında artışın 52 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,3'e çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda yüzde 0,14 artış

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,14 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,28 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,4 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 olarak açıklandı.

Piyasa ne tepki verdi?

Tarım dışı istihdam versinin ardında para piyasalarında Fed'den haziran ayında 25 baz puan faiz indirimi fiyatlandı.

ABD'den gelen kritik veriler sonrasında ons altında yükseliş hızlandı ve sarı maden 2.183 dolarla rekor tazeledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi istihdam verileri sonrası önce arttı, sonra yüzde 4,044 ile 2 Şubat'tan beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,411 ile 7 Şubat'tan beri en düşük seviyeyi gördü.

Dolar endeksinde kayıp hızlandı ve 102,54 seviyesine kadar geriledi.