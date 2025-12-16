ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, kasım ayında tarım dışı istihdam 64 binle beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik yüzde 4,6'ya yükseldi.

ABD’de kasım ayına ilişkin istihdam verileri, iş gücü piyasasında belirgin bir ivmelenme olmadığını ortaya koydu.

Tarım dışı istihdam Masım ayında 64 bin kişi artarak piyasa beklentisi olan 45 binin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın işsizlik oranı yüzde 4,6 ile yüzde 4,5 olan beklentilerin hafif üzerinde kaldı. Özel sektörde istihdam 69 bin artarken, kamu istihdamı 5 bin kişi azaldı.

İşsizlik

Kasım ayında işsizlik oranı ve işsiz sayısı eylül ayına göre önemli bir değişim göstermedi.

İşsiz sayısı 7,8 milyon seviyesinde kalırken, bu rakamlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek seyretti. Genç işsizliği yüzde 16,3’e yükselerek dikkat çekti.

Beş haftadan kısa süredir işsiz olanların sayısı artarken, uzun süreli işsizlerin sayısı 1,9 milyon ile yatay seyretti ve toplam işsizlerin yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

İşgücüne katılım

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,5, istihdam-nüfus oranı ise yüzde 59,6 ile sınırlı değişim gösterdi. Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısı 5,5 milyona yükselerek belirgin bir artış kaydetti. İş gücüne dâhil olmayan ancak iş isteyenlerin sayısı 6,1 milyon seviyesinde kaldı.

Sektörel bazda sağlık ve inşaat öne çıktı. Sağlık sektörü 46 bin, inşaat sektörü ise 28 bin yeni istihdam yarattı. Buna karşılık taşımacılık ve depolamada istihdam gerilerken, federal hükümetteki istihdam kaybı kasım ayında da devam etti.

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık artış yüzde 3,5 oldu. Önceki aylara ait istihdam verileri ise aşağı yönlü revize edildi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Ons altın fiyatları veri öncesinde 4.300 dolar seviyesinde hareket ederken, veri sonrasında 4.317 seviyesine kadar çıktı.

Dolar endeksi de 97,7 seviyesinden 97,54’e kadar geriledi. Euro, ABD doları karşısında 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,17946'yı gördü.