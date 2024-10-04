ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti

ABD'de istihdam güçlü şekilde büyümeye devam etti.

ABD'de ekonomistlerin takip ettiği en önemli verilerden olan tarım dışı istihdam, eylül ayında tahminlerin oldukça üzerinde geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 150 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı temmuz ayı için 89 binden 144 bine, ağustos ayı için 142 binden 149 bine revize edildi.

İşsizlik geriledi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Eylül ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 4,4, 2026 yılı için yüzde 4,3 ve uzun dönem için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 223 bin, kamu istihdamında artışın 31 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 125 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında 7 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 25 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 5 bin düşüş yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9'dan yüzde 7,7'ye indi.

Kazançlar arttı

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,37 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,97 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 azalarak 34,2 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,7'de sabit kaldı.

Piyasalar karıştı

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ilk tepki olarak Dolar Endeksi düne göre yüzde 0,48 artışla 102,43'e yükselirken, sonrasında 4 ayın zirvesine çıktı.

Dolar/yen paritesi 148,49 seviyesine çıkarken, Euro/dolar da 1,10328 seviyesinden 1,0965 ile 15 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Ons altın, ABD istihdam raporu sonrasında 2632,11 dolara kadar geriledi. Düne göre yüzde 0,75 kayıpla 2636,14 dolardan işlem görüyor.

Tarım dışı istihdam verisi neden bu kadar önemli?

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararlarında, enflasyon kadar etkili olan istihdam verilerini de dikkatle takip ediyor.

ABD'de enflasyonun düşüşüne dair güven artarken, işgücü piyasasından gelen veriler yakından izleniyor.

Fed'den faiz indirimi beklentileri güçlendi mi?

Fed, eylül toplantısında 4 yılın ardından faiz indirimlerine başlamış ve politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5 seviyesine çekmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, yıl sonuna kadar Fed'in 50 baz puanlık daha indirim yapacağı beklentisini güçlü görüyor. Kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirim bekleniyor.