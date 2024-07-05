ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 yılı Haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi.

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdamın 191 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.

Nisan ve mayıs rakamına revize

Tarım dışı istihdam artışı nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine revize edildi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,29 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,86 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,6 olarak belirlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son haziran ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4, 2025 yılı için yüzde 4,2, 2026 yılı için yüzde 4,1 olarak belirlenmişti.

Faizde ilk indirim ne zaman?

Piyasalarda Fed'in faiz indirimine eylül ayında gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 düzeyinde bulunuyor. Fed, politika faizini son 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.