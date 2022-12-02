ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde gelirken, işsizlik oranı değişmedi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin arttı. Piyasa beklentisi 200 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Eylül ayı için 315 binden 269 bine, Ekim ayı için 261 binden 284 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 221 bin ile piyasa beklentisi olan 190 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 42 bin artış açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 14 bin, inşaat sektöründe 20 bin, madencilik sektöründe 3 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranı aynı kaldı

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının aynı kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 5,09 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,6 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat düşüşle 34,4 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,1'e indi.