ABD'de tatil dönemi satışlarda artış!

Adobe Analytics verilerine göre, ABD'deki çevrim içi harcamalar 2024 tatil sezonunda yaklaşık yüzde 9 arttı. Alışveriş yapanlar çoğunlukla ürünleri satın almak için akıllı telefonlarını kullandı.

1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar olan tatil harcamaları, eylül ayındaki 240,8 milyar dolarlık tahmine göre yüzde 8,7 artarak yaklaşık 241,4 milyar dolara çıktı. Bir önceki yıl aynı dönemde çevrimiçi harcamalar yüzde 4,9 artış göstermişti.

Satışlardaki artışta yapay zekâ etkisi

Daha kısa bir tatil sezonu ve fazla indirimler, Walmart ve Target gibi perakendecilerin reklamlara harcamalarını artırması ve erken dönemli indirimler, hedefli promosyonlar sunmasının yanı sıra müşterileri çekmek için yapay zekayı kullanımı 2024 sezonunda öne çıktı.

Adobe'ye göre, bu tatil sezonunda çevrimiçi alışveriş işlemlerinin yüzde 54,5'i akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilirken, bu oran 2023'ün aynı döneminde yüzde 51,1 olmuştu.

Müşteri trafiği 13 kat arttı

En iyi 100 ABD internet perakendecisinin yüzde 85'inden verilere erişerek web siteleri genelindeki çevrimiçi işlemleri izleyerek e-ticareti takip eden Adobe'ye göre, ürün önerileri ve alışveriş yardımı için yapay zekâ destekli sohbet robotlarına olan güvenin artması, perakende sitelerine gelen müşteri trafiğinde yüzde 1.300'lük bir artışa yol açtı.

Salesforce verileri ayrıca, yapay zekâ destekli sohbet robotlarının ve diğer alışveriş özelliklerinin tüketicilerin 2024 tatil sezonunda ürün satın almalarına ve iade etmelerine yardımcı olduğunu gösterdi.

Redbook: ABD'de perakende satışlar yüzde 6,8 arttı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar aralık ayının 5. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,8 arttı.

Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar aralık ayının ilk 5 haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi.