ABD'de temerrüt krizi büyüyor: Küresel bir felaket olur

Küresel bir ekonomik gerilemeyi tetikleyecek ve ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskine yol açacak benzeri görülmemiş bir temerrüdü önlemek için Kongre'ye acil harekete geçme çağırısında bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında konuştu.



"Temerrüde düşmek, son birkaç yılda pandemiden kurtulmak için çok çalıştığımız kazanımları tehdit eder ve bizi çok daha geriye götüren küresel bir gerilemeye yol açar. Bu aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri yaratma riskini de beraberinde getirecektir." dedi



ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kongre'nin Hazine'nin hükümet faturalarını ödemek için parası bitmeden harekete geçmemesinin, ABD ekonomisini resesyona sokma riski taşıdığını söyledi.

Yellen yaşanabilecek bir krizin mortgage, otomobil kredileri ve kredi kartlarındaki faiz oranları gibi faizleri artırarak ekonomiye darbe vurabileceğini, bununla beraber oluşan risk sebebiyle halihazırda 1 Haziran'da vadesi dolan ve hükümetin ödemezse temerrüde düşeceği borçlarının faizinin arttığını söyledi.



Olası bir temerrütün ABD'nin kredi notu üzerinde negatif bir etki yaratacağının özellikle altını çizen Yellen, bunun yaşanması halinde küresel etkilerinin göz ardı edilmeyecek şekilde çarpıcı olacağını da ekledi.

Kongre'yi elinde bulunduran Cumhuriyetçiler ise, Demokrat Biden hükümetinin borç tavanına ilişkin açıklamalarını dikkate almayarak, tavanın sabit kalması yönünde görüş bildiriyorlar. Bu durum 1 Haziran'da ABD'nin borçlarını ödeyememesi ile sonuçlanabilir.