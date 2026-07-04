ABD'de Trump imzalı 100 dolarlık banknot dönemi

CNN'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, üzerinde kendi imzasının yer aldığı yeni 100 dolarlık banknotun görselini paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayında yaptığı açıklamada, görevdeki bir başkanın imzasının ilk kez ABD kâğıt parasında yer alacağını duyurmuştu. Hazine Bakanı Scott Bessent, uygulamanın ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Paylaşılan görselde Trump'ın imzasının, Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzasının üzerinde yer aldığı görüldü. Önceki 100 dolarlık banknotlarda ise yalnızca Hazine Bakanı ile ABD Haznedarı'nın imzaları bulunuyordu.

ABD Haznedarı Brandon Beach, Trump'ın imzasının banknotta yer almasının ülkenin ekonomik yeniden canlanmasındaki rolünü onurlandırdığını ifade etti.

Trump yönetimi daha önce de anma pasaportları, ulusal park kartları, çeşitli kamu kurumlarının afişleri, bazı kültürel kurumlar ve bebeklere yönelik yatırım hesaplarında Trump'ın adı veya görselini kullanmıştı.

Öte yandan Florida eyaletinde Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nın adı Donald Trump'ın adıyla değiştirilirken, Kongre'de bazı üyeler Trump'ın portresinin yer alacağı 250 dolarlık hatıra banknot çıkarılması için yasa teklifi sundu.

Mevcut ABD yasaları, ülke para biriminde yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin portrelerinin kullanılmasına izin veriyor.

Haberde ayrıca, ABD Gravür ve Baskı Bürosu çalışanlarının yılın başlarında Trump'ın portresi ve imzasını taşıyan 250 dolarlık banknot prototipleri hazırladığı, Hazine Bakanı Scott Bessent'in ise Trump'ın portresinin ABD para biriminde yer almasının uygunsuz bir durum oluşturmadığını söylediği aktarıldı.