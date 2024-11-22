  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de tüketici güven endeksi kasımda aşağı yönlü revize edildi
Takip Et

ABD'de tüketici güven endeksi kasımda aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aşağı yönlü revize edilerek 71,8 oldu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketici güven endeksi kasımda aşağı yönlü revize edildi
Takip Et

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 1,3 puan artışla 71,8'e ulaştı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 73 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, ekimde 70,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 1 puan azalışla 63,9'a indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,8 puan artışla 76,9'a yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya gerilerken, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin kasımda üst üste dördüncü ayda yükseldiğini belirtti.

Beklenti endeksinin bu ay Cumhuriyetçiler için yükseldiğini ve Demokratlar için düştüğünü vurgulayan Hsu, bunun ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusundaki uyumsuz görüşleri yansıttığını ifade etti.

Hsu, Trump'ın ekonomik gündeminin gelecekte nasıl uygulanacağı konusunda önemli belirsizliğin sürdüğüne değinerek, tüketicilerin gelecek aylarda görüşlerini yeniden ayarlamaya devam edeceğini kaydetti.

ABD’de öncü PMI’lar son 31 ayın zirvesindeABD’de öncü PMI’lar son 31 ayın zirvesindeKüresel Ekonomi

 

Meksika'nın enflasyonu düştü, büyümesi gerilediMeksika'nın enflasyonu düştü, büyümesi gerilediKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de imalat sanayi PMI kasımda beklentilere paralel gerçekleşti
ABD'de imalat sanayi PMI kasımda beklentilere paralel gerçekleşti
Trump Media’dan kripto için yeni hamle: TruthFi geliyor
Trump Media’dan kripto için yeni hamle: TruthFi geliyor
ABD’de öncü PMI’lar son 31 ayın zirvesinde
ABD’de öncü PMI’lar son 31 ayın zirvesinde
Japonya'da 250 milyar doları aşan ekonomi paketi onaylandı
Japonya'da 250 milyar doları aşan ekonomi paketi onaylandı
Meksika'nın enflasyonu düştü, büyümesi geriledi
Meksika'nın enflasyonu düştü, büyümesi geriledi
AB ekonomisi alarm verdi: Euro 2 yılın en düşüğünde!
AB ekonomisi alarm verdi: Euro 2 yılın en düşüğünde!