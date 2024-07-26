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ABD'de tüketici güven endeksi revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 66,4 oldu.

Haber Merkezi
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ABD'de tüketici güven endeksi revize edildi
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 1,8 puan azalışla 66,4'e düştü.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 66 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, haziranda 68,2 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 3,2 puan azalarak 62,7'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,8 puan azalışla 68,8'e indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ABD'de devam eden seçim belirsizliğinin gelecek aylarda ekonomik tutumlarda dalgalanma yaratabileceğini belirtti.

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