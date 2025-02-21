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ABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revize

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 7 puanlık bir azalışla 64,7'ye inerek aşağı yönlü revize edildi.

Haber Merkezi
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ABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revize
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 7 puan azalışla 64,7'ye indi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 67,8 olarak açıklanmıştı. Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, ocakta 71,7 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların mevcut finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 9,4 puan azalarak 65,7 puana düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,5 puan gerileyerek 64'e indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarken, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Bu, Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en büyük aylık artış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin düşüşünü sürdürdüğünü belirterek, özellikle dayanıklı malların satın alma koşullarına ilişkin göstergedeki düşüşün büyük ölçüde tarife kaynaklı fiyat artışlarının yakın olduğuna dair endişelerden kaynaklandığını ifade etti.

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