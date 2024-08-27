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ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi
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Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak 103,3'e çıktı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin, bu dönemde 100,9 değerini alması öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, temmuzda 101,9 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi de ağustosta 1,3 puan artışla 134,4'e ulaştı.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 1,4 puan artışla 82,5'e yükseldi.

Ortalama 12 aylık enflasyon beklentileri ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin ağustosta artmasına rağmen son iki yıldır hakim olan dar aralıkta kaldığını ifade etti.

​​​​​​​​Tüketicilerin ağustosta temmuza kıyasla mevcut ve gelecekteki iş koşullarına dair daha olumlu olduğunu ancak iş gücü piyasası hakkında daha fazla endişe taşıdığını belirten Peterson, bu durumun muhtemelen işsizlikteki son artışı yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

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