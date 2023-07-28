ABD'de tüketici güveni aşağı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, temmuzda geçen aya kıyasla 7,2 puan artışla 71,6'ya çıktı. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, temmuz ayına ait öncü veri 72,6 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, haziranda 64,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 7,6 puan yükselerek 76,6'ya çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,8 puan artarak 68,3 oldu.

Mevcut ekonomik koşullar endeksi Ekim 2021'den, tüketici beklentileri endeksi de Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Ekim 2021'den bu yana en iyi seviyesini kaydettiğini belirterek, endeksin tüm bileşenlerinin de önemli ölçüde iyileştiğini kaydetti.

Tüketici güvenindeki artışın genel olarak enflasyonda devam eden yavaşlamanın yanı sıra iş gücü piyasalarındaki istikrara bağlanabileceğini vurgulayan Hsu, düşük gelirli tüketicilerin enflasyon ve gelirlerinin gelecek yıl daha da kötüleşeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Hsu, temmuzda tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldiğini, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 3 ile sabit kaldığını bildirdi.