ABD'de tüketici güveni eylülde geriledi

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Eylül verisi tüketici güveninde son aylardaki kırılgan seyrin devam ettiğini gösterdi. Ağustos ayında sınırlı toparlanma kaydeden endeks, eylülde yeniden düşüşe geçti. 81,9 seviyesi Nisan 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Piyasa beklentisinin 89,2 olması, düşüşün öngörülenden daha sert gerçekleştiğini ortaya koydu.

Mevcut durum ve beklenti endeksleri geriledi

Conference Board verilerine göre mevcut duruma ilişkin değerlendirme eylülde daha belirgin zayıfladı. Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri bir yılın en sert düşüşünü kaydederken, iş bulma imkanlarına dair görüşler dokuzuncu ay üst üste gerileyerek çok yıllık dip seviyeye indi.

Beklenti endeksi de kısa vadeli gelir, iş koşulları ve istihdam görünümüne dair kötümserlikle zayıfladı. Beklenti endeksi şubat 2025'ten bu yana resesyon eşiği olarak kabul edilen 80 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Fiyat ve istihdam vurgusu öne çıktı

Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketicilerin anketlere yazdığı yanıtların eylülde fiyat ve enflasyon temasına yoğunlaştığını belirtti. Guichard, fiyat ve enflasyona dair referansların yeniden en çok konuşulan başlık haline geldiğini, tarife kaynaklı endişelerin ise yüksek fiyat kaygılarıyla ilişkilendirilmeye devam ettiğini ifade etti.

İstihdama dair referanslar da Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yorumların büyük bölümü mevcut duruma ilişkin olumsuz değerlendirmelerden oluşuyor.

Hanehalkı finansmanında en sert düşüş

Veride hanehalkının kendi finansal durumuna ilişkin değerlendirmelerinde de zayıflama izlendi. Mevcut finansal duruma ilişkin görüşler, verinin toplanmaya başladığı Temmuz 2022'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Gelecek döneme ilişkin finansal beklentilerde de sınırlı gerileme görüldü.

Satın alma planlarında ise konut niyetleri 4 ayın zirvesine çıkarken, otomobil alım niyetlerinde düşüş gözlendi. Tatil planları nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.