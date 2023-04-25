ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 2,7 puan düşerek 101,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 104 değerini alması tahmin ediliyordu. Mart ayına ilişkin tüketici güveni ise 104'e revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 2,2 puan artışla 151,1'e çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,9 puan azalarak 68,1'e düştü.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

"Tüketiciler karamsar hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketicilerin mevcut iş ortamına ilişkin olumlu değerlendirmelerinin nisanda bir miktar iyileştiğini ancak beklentilerinin azalış kaydettiğini belirtti.

Tüketici beklentilerinin resesyon sinyalleri veren seviyenin altında kaldığına işaret eden Özyıldırım, "Tüketiciler, hem iş koşullarının hem de iş gücü piyasalarının görünümü konusunda daha karamsar hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Özyıldırım, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yüzde 6,2 ile sabit kaldığına değinerek, konut, otomobil, ev eşyası ve tatil satın alma planlarının muhtemel tasarrufların bir işareti olarak geri çekildiğini kaydetti.