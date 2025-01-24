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ABD'de tüketici güveni ocak ayında aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 71,1 oldu.

AA
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ABD'de tüketici güveni ocak ayında aşağı yönlü revize edildi
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 2,9 puan azalışla 71,1'e indi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 73,2 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta 74 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların mevcut finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 1,1 puan azalarak 74 puana düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4 puan gerileyerek 69,3'e indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi 8 ayın zirvesinde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin son altı ayda ilk kez düştüğünü kaydetti.

Kişisel finansal duruma dair değerlendirmelerin art arda beşinci ayda yükseldiğine işaret eden Hsui ancak endeksin diğer tüm bileşenlerinin gerilediğini bildirdi.

Hsu, tüketicilerin bu ay daha güçlü gelirler bildirmesine rağmen, işsizlikle ilgili endişelerin arttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları netleştikçe ve uygulandıkça tüketici görüşlerinin de belirginleşeceğini ifade etti.

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