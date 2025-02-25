ABD'de tüketici güveni şubatta düştü

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla 7 puan azalarak 98,3'e indi.

Geçen yıl haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gören endeksin, bu dönemde 102,7 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 105,3 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, şubatta 3,4 puan azalarak 136,5'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 9,3 puan azalışla 72,9'a indi.

Böylelikle Beklentiler Endeksi, Haziran 2024'ten bu yana ilk kez gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 eşik değerinin altında kaldı.

Endeksteki aylık düşüş 3,5 yılın zirvesinde

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin şubatta Ağustos 2021'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydettiğine dikkati çekerek, bunun ayrıca üst üste üçüncü aylık düşüş olduğunu bildirdi.

Guichard, 12 aylık ortalama enflasyon beklentilerinin şubatta yüzde 5,2'den yüzde 6'ya yükseldiğine işaret ederek, "Bu artış büyük olasılıkla yapışkan enflasyonun yanı sıra yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki son artış ve gümrük tarifelerinin beklenen etkisi gibi faktörlerin bir karışımını yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.