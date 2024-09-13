ABD'de tüketici güveni yükselişini sürdürürdü: Enflasyon beklentileri 4 yılın dibinde!

ABD'de tüketici güveni eylül ayında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, enflasyon da beklentiler de Aralık 2020 sonrasında en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi öncü verilerine göre, güven endeksi eylülde 69'a çıkarken, ağustosta 67,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye gerilerken, ağustos ayında bu beklenti yüzde 2,8 olmuştu.

Kısa vadeli enflasyon beklentileri 4 aydır azalırken, enflasyonda gelecek 5 yıllık beklenti de yüzde 3,1 olurken, bu oran ise geçen ay yüzde 3’ten yükseliş gösterdi.

Seçimler belirsizlik oluşturuyor

Ankette, tüketicilerin işsizliği enflasyondan daha endişe verici gördüğü belirtilirken, mevcut ekonomik koşullara yönelik görüş kötüleşirken, beklentilerde iyileşme görüldü.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu söylerken, artışın tüketicilerin algıladığından daha uygun fiyatlar tarafından yönlendirilen dayanıklı mallar için satın alma koşullarındaki iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

Tüketicilerin yaklaşan seçimin önemli belirsizlik yaratmaya devam ettiğini düşündüğü de belirtilirken, temkinli olmaya devam ettikleri görüldü.